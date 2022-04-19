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GÖKHAN YÜKSEL
Kartal Belediye Başkanı
Bizden Haberler
Sanat Akademisi öğrencileri 23 Nisan’da iki sevinci beraber yaşayacak
...
BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL’DEN 23 NİSAN MESAJI
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KARTALLI KOMŞULAR İFTAR SOFRALARINDA BULUŞUYOR
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KARTAL BELEDİYESİ’NİN KREŞLERİNDE 23 NİSAN COŞKUSU
...
23 NİSAN ULUSLARARASI RESİM SERGİSİ KARTAL BELEDİYESİ’NDE AÇILDI
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Kartal’da 12’nci Aydos Patika Koşusu Heyecanı Başlıyor
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ÖZ SAVUNMA ATÖLYESİ’NE KATILAN KARTALLI KADINLAR SERTİFİKALARINI ALDI
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KARTAL BELEDİYESİ SATRANÇ AKADEMİSİ SPORCULARI ÖDÜLE DOYMUYOR
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